Amor, corrupción y una lucha por sobrevivir: Así es la atrapante trama de Sofía en Peligro
Atento a tus pantallas porque este lunes 22 de junio será el estreno de Sofía en Peligro, la nueva teleserie vertical de MegaShorts.
La historia será protagonizada por Francisca Walker y Jorge Arecheta en los roles protagónicos, mientras que Alejandra Fosalba y Moisés Angulo se convertirán en implacables villanos en esta historia que tiene a una mujer aterrorizada de quienes la deberían proteger.
La historia comienza con Sofía (Francisca Walker), quien presencia algo que no debía ver, y desde ese instante su vida se convierte en una carrera contra el tiempo.
Amenazada y sin saber en quién apoyarse, se acerca a Nicolás (Jorge Arecheta), un detective que poco a poco descubre que la verdad es más oscura de lo esperado y que el peligro anida en quienes más confía: sus propios camaradas de brigada.
Bárbara (Alejandra Fosalba) es una mujer líder, que llegó a ser jefa con mucho esfuerzo y trabajo. Por lo mismo, hará lo que sea para que no le arrebaten el poder, incluso si significa deshacerse de alguien. ¿Lo logrará?Ir a la siguiente nota
¿En qué plataformas estará disponible Sofía en Peligro?
Sofía en Peligro publicará todos sus episodios este lunes 22 de junio a las 19:00 horas.
Ingresando al sitio de Mega.cl puedes todos los capítulos de esta teleserie vertical, que también estará disponible en Instagram, YouTube, TikTok, Facebook y Mega Go.
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