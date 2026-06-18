Amor, corrupción y una lucha por sobrevivir: Así es la atrapante trama de Sofía en Peligro

18 jun. 2026 - 09:30 hrs.

Atento a tus pantallas porque este lunes 22 de junio será el estreno de Sofía en Peligro, la nueva teleserie vertical de MegaShorts.

La historia será protagonizada por Francisca Walker y Jorge Arecheta en los roles protagónicos, mientras que Alejandra Fosalba y Moisés Angulo se convertirán en implacables villanos en esta historia que tiene a una mujer aterrorizada de quienes la deberían proteger.

La historia comienza con Sofía (Francisca Walker), quien presencia algo que no debía ver, y desde ese instante su vida se convierte en una carrera contra el tiempo.

Sofía en Peligro / Mega

Amenazada y sin saber en quién apoyarse, se acerca a Nicolás (Jorge Arecheta), un detective que poco a poco descubre que la verdad es más oscura de lo esperado y que el peligro anida en quienes más confía: sus propios camaradas de brigada.

Bárbara (Alejandra Fosalba) es una mujer líder, que llegó a ser jefa con mucho esfuerzo y trabajo. Por lo mismo, hará lo que sea para que no le arrebaten el poder, incluso si significa deshacerse de alguien. ¿Lo logrará?

¿En qué plataformas estará disponible Sofía en Peligro?

Sofía en Peligro publicará todos sus episodios este lunes 22 de junio a las 19:00 horas.

Ingresando al sitio de Mega.cl puedes todos los capítulos de esta teleserie vertical, que también estará disponible en Instagram, YouTube, TikTok, Facebook y Mega Go.

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