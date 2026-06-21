"Soy una agradecida de la vida": Rocío Toscano anuncia la llegada de su hija Roma con emotiva foto

21 jun. 2026 - 16:00 hrs.

Este fin de semana, la actriz Rocío Toscano compartió una feliz noticia con sus seguidores al confirmar el nacimiento de su hija, fruto de su relación con el futbolista Agustín Ambiado.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete publicó una serie de tiernas postales junto a la recién nacida y dedicó un emotivo mensaje para celebrar la llegada de la nueva integrante de la familia.

La pequeña fue presentada como Roma Lucía Ambiado Toscano, nombre que acompañó con sentidas palabras sobre este especial momento que vive junto a su pareja.

Rocío Toscano celebra la llegada de su hija

En la publicación, la actriz expresó su felicidad por convertirse nuevamente en madre y agradeció el apoyo de sus seres queridos durante esta etapa. "Llegó Roma hoy para darnos mucho amor y a enseñarnos lo que necesitemos aprender", escribió.

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Además, tuvo especiales palabras para Agustín Ambiado, destacando el rol que ha asumido como padre. "Soy una agradecida de la vida, de tener tremendo hombre a mi lado. Estoy segura que lo harás increíble mi amor Agustín Nicolás, bueno, ya lo haces increíble", señaló.

La actriz también manifestó su gratitud por el momento que atraviesa junto a su familia. "Agradecida de la salud, de la abundancia, de mi familia. Qué hermosa es la vida. Gracias, gracias y millones trillones de gracias", agregó.

Finalmente, cerró el mensaje así: "Bienvenida Roma Lucía Ambiado Toscano. No puedo más de amor con tu llegada", expresó.

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