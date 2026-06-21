Karen Doggenweiler, Emilia Dides, Benjamín Vicuña y más: Los emotivos saludos de famosos por el Día del Padre

21 jun. 2026 - 17:15 hrs.

Este domingo, diversas figuras del espectáculo nacional aprovecharon el Día del Padre para compartir emotivos mensajes dedicados a sus familiares, parejas y seres queridos a través de redes sociales.

Fotografías familiares, recuerdos y declaraciones de cariño marcaron la jornada, donde varios rostros conocidos mostraron parte de su intimidad para celebrar esta especial fecha.

Las celebraciones del Día del Padre entre los famosos

Uno de ellos fue Pancho Saavedra, quien publicó registros junto a sus hijos y su esposo, Jorge "Coke" Uribe. En su mensaje, destacó la familia que han construido juntos y el desafío de la crianza compartida.

"Dicen que para criar a un hijo hace falta una tribu. Nosotros lo resolvimos con dos papás, mucho amor, café en cantidades industriales y una capacidad sorprendente para improvisar sobre la marcha", escribió.

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Otra que dedicó tiernas palabras fue Alison Mandel, quien con un video saludó a su esposo, Pedro Ruminot, destacando el rol que cumple dentro de su familia y la relación que mantiene con sus hijos.

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Por su parte, Javiera Acevedo compartió un mensaje dedicado a su padre, agradeciéndole por las enseñanzas, el cariño y los recuerdos construidos a lo largo de los años.

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Karen Doggenweiler también se sumó a las celebraciones con una publicación dedicada a Marco Enríquez-Ominami. La animadora compartió imágenes familiares junto a sus hijas y le dedicó un breve, pero cariñoso saludo.

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La cantante Emilia Dides, en tanto, aprovechó la fecha para felicitar a su pareja, Sammy Reyes, en lo que corresponde a su primer Día del Padre.

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Quien tampoco quiso quedar fuera fue la influencer Rosario Bravo, que recordó algunas características que definen a su padre y le dedicó un afectuoso mensaje a través de Instagram.

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Finalmente, Benjamín Vicuña emocionó a sus seguidores al compartir una serie de fotografías junto a sus seis hijos, incluyendo imágenes de Blanca. El actor reflexionó sobre sus dos décadas ejerciendo la paternidad y destacó el profundo vínculo que mantiene con cada uno de ellos, en una de las publicaciones más comentadas de la jornada.

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