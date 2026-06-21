"Llevaré tu legado con infinito orgullo": El sentido homenaje de Julio Jung Duvauchelle en el Día del Padre

21 jun. 2026 - 17:40 hrs.

A poco más de dos semanas del fallecimiento de Julio Jung, su hijo, Julio Jung Duvauchelle, lo recordó con un emotivo mensaje en redes sociales en el marco del Día del Padre.

El actor compartió una serie de fotografías junto al reconocido intérprete nacional y le dedicó sentidas palabras en las que repasó algunos de los recuerdos, enseñanzas y momentos que marcaron su relación.

En la publicación de Instagram, también destacó el legado que dejó Julio Jung tanto en su familia como en el mundo artístico, agradeciéndole por haberle transmitido la pasión por la actuación y por la huella que dejó en quienes lo conocieron.

Julio Jung Duvauchelle emociona con homenaje a su padre

"Feliz día al cielo compañero, colega, sensei, guru, referente y sobre todo PAPÁ", escribió al comienzo de su publicación.

En el mensaje, recordó algunas de las grandes pasiones que marcaron la vida del intérprete, entre ellas su amor por la gastronomía, el cine, la literatura y los lugares que consideró fundamentales en su historia personal.

"Recordaremos siempre tu amor por la buena comida, tu pasión x el cine y los libros, tu añoranza por tus queridas Venezuela y Barcelona… pero x sobre todo tu insaciable amor x tu Matilda", expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Julio Jung Duvauchelle (@chamojung)

Más adelante, destacó la forma en que su padre enfrentó la vida y el legado que dejó tanto en el ámbito familiar como profesional. "Lo hiciste todo y más, gozaste, conversaste y disfrutaste la vida como nadie", señaló.

Finalmente, agradeció las enseñanzas recibidas y aseguró que continuará honrando su memoria.

"Gracias por tanto como papá y abuelo y por heredarme la misma pasión por nuestro oficio. Llevaré tu legado con infinito orgullo siempre… Te hiciste un gran camino al andar y dejaste huella en la memoria. Te amo, papá", cerró.

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