¡A apoyarlas! Chile vs Bolivia: Mira EN VIVO este partido de La Roja femenina por Mega 2

07 oct. 2026 - 09:00 hrs.

La Roja Femenina vuelve a la cancha este domingo 11 de octubre para enfrentar a Bolivia, en un nuevo desafío internacional que será transmitido por las pantallas de Mega 2, en la televisión digital abierta.

La transmisión comenzará a las 17:30 horas, con toda la previa y los detalles del encuentro. El partido, en tanto, está programado para comenzar a las 18:00 horas.

El duelo se disputará en el Estadio Bicentenario de La Florida y será el primero de dos amistosos que Chile y Bolivia protagonizarán durante esta fecha FIFA. Ambos equipos volverán a enfrentarse el martes 13 de octubre.

Para la selección chilena, estos encuentros representan una oportunidad para sumar minutos, probar nuevas alternativas y continuar preparando los próximos desafíos del fútbol femenino nacional.

La invitación es a acompañar a La Roja Femenina este domingo por Mega 2. Alejandro Astudillo, Gustavo Huerta y Camila Romero serán el equipo de Mega Deportes encargado de llevar a las pantallas toda la emoción y los detalles de este esperado encuentro. No te lo pierdas.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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