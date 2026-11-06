Tuvo un derrame cerebral y tras recuperarse es fenómeno viral: La inspiradora historia de Paloma Vera

06 nov. 2026 - 22:44 hrs.

La historia de Paloma Vera es un testimonio conmovedor de resiliencia y voluntad de vivir. El año pasado, con apenas 18 años, Paloma sufrió un grave derrame cerebral que cambió su vida de manera drástica en cuestión de segundos. Los pronósticos médicos iniciales fueron desoladores: los especialistas le otorgaban tan solo un 20% de posibilidades de sobrevivir.

Para salvarle la vida, Paloma tuvo que pasar por un coma inducido y a 7 complejas operaciones quirúrgicas. Durante su largo proceso crítico, enfrentó duras complicaciones adicionales, como hidrocefalia y parálisis de las cuerdas vocales.

Sin embargo, desafiando cualquier estadística pesimista, resistió seis meses internada en un hospital hasta que finalmente logró vencer los malos pronósticos y fue dada de alta.

La recuperación de Paloma

El siguiente capítulo de su recuperación comenzó el 30 de septiembre de 2025, fecha en la que ingresó a la Teletón.

En ese momento llegó en silla de ruedas, profundamente afectada en su estado físico y atravesando una gran tristeza ante su nueva realidad. No obstante, gracias a la combinación constante de terapias físicas y psicológicas impartidas por la institución, su evolución ha sido extraordinaria.

Hoy, con 19 años cumplidos, Paloma camina sola apoyada en un bastón, habla con fluidez, come por sí misma y ha recuperado la sonrisa. De hecho, ha decidido compartir su vivencia con el mundo a través de las redes sociales, donde se hace llamar cariñosamente "Milagrito".

El fenómeno viral de "Milagrito"

Su autenticidad y valentía han cautivado a una gran comunidad digital, alcanzando una audiencia de hasta 152.200 seguidores y acumulando varios millones de reproducciones en sus videos más populares.

Recordando los momentos más difíciles de su proceso, Paloma confesó la dureza de enfrentarse al espejo tras el impacto de la enfermedad: "Me sentía con las alas cortadas. No tenía fe de que fuera a mejorar", dijo.

"En primera instancia, cuando me miro al espejo, descubro que no me veía igual como era. Lo primero que sentí fue rabia, porque haber estado en el prime a como estaba yo fue chocante. Casi no reconocía a la persona que tenía frente al espejo", manifestó.

Hoy, convertida en un ejemplo de superación, demuestra que con apoyo profesional, perseverancia y la fuerza del espíritu es posible reconstruir la vida incluso después de las tormentas más difíciles.

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