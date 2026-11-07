Lo vió en la campaña de Teletón, se enamoró y ahora se casarán: La emotiva historia de Jimena y Manuel

07 nov. 2026 - 00:18 hrs.

La vida de Manuel Sandoval, de 46 años, es un testimonio de esfuerzo constante, resiliencia e independencia en la ciudad de Antofagasta.

Diagnosticado con parálisis cerebral desde su nacimiento, Manuel enfrentó desde muy pequeño los complejos desafíos físicos y sociales que impone esta condición.

Sin embargo, lejos de rendirse ante las barreras del entorno, construyó su camino con perseverancia hasta titularse, conseguir un empleo que lo apasiona y alcanzar la tan anhelada autonomía económica.

Encontró el amor con Jimena

Pese a sus indiscutibles logros personales y profesionales, existía un ámbito fundamental de la vida en el que Manuel sentía que aún le faltaba escribir un capítulo: el plano afectivo. Durante décadas, el amor de pareja le había resultado esquivo, convirtiéndose en el gran sueño pendiente en su historia.

Todo dio un giro decisivo cuando su testimonio de vida fue difundido a través de la televisión. Al otro lado de la pantalla se encontraba Jimena Álvarez, una química laboratorista que vive con el síndrome de Ehlers-Danlos —una condición genética que afecta el tejido conectivo—.

La fuerza, honestidad y superación de Manuel conmovieron profundamente a Jimena, impulsándola a buscar contacto con él.

Aquella primera interacción marcó el inicio de una conexión auténtica basada en la empatía, el entendimiento mutuo y la comprensión de lo que significa salir adelante frente a condiciones de salud complejas.

Lo que comenzó como un mensaje a la distancia se transformó rápidamente en una profunda historia de amor que ha enriquecido la vida de ambos. Hoy, tras haber superado juntos diferentes etapas, la pareja se alista para celebrar uno de los hitos más significativos y esperados de su vida en común, demostrando que el amor verdaderamente trasciende cualquier adversidad.

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