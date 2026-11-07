Se llevó una sorpresa de la Crespita Rodríguez: La historia de Joaquín y su rehabilitación ligada al boxéo

07 nov. 2026 - 01:18 hrs.

La historia de Joaquín Zamora, de 14 años, paciente del Instituto Teletón de Iquique, es un testimonio conmovedor de superación, perseverancia familiar y esfuerzo diario frente a giros inesperados en la salud.

A los 11 años, Joaquín compartía el sueño de miles de niños: convertirse en futbolista profesional. Sin embargo, su camino dio un vuelco drástico cuando comenzó a experimentar una extraña y progresiva debilidad física.

Preocupado por la situación, su padre lo trasladó de urgencia a un hospital. La gravedad de su estado fue tal que su deterioro físico se aceleró en cuestión de días, requiriendo un traslado a Santiago como prioridad nacional.

La rehabilitación de Joaquín

Durante los meses posteriores, Joaquín permaneció internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Las Condes. Fue un periodo marcado por la angustia y la incertidumbre para su familia, que no contaba con un diagnóstico certero hasta que finalmente se determinó que padecía un síndrome de Guillain-Barré atípico.

Tras superar la fase más crítica, comenzó un exigente y extenuante proceso de rehabilitación lejos de su hogar en el norte, lo que significó un enorme sacrificio emocional y logístico para su entorno.

Al ingresar al Instituto Teletón, su proceso de recuperación tomó un nuevo impulso. En la actualidad, Joaquín recibe atención multidisciplinaria en distintas áreas del centro asistencial y ha mostrado avances significativos en su movilidad.

No obstante, al tratarse de un caso atípico, mantiene un plan de seguimiento constante debido al riesgo latente de una eventual recaída. Con el apoyo incondicional de su familia y el equipo profesional de Teletón, Joaquín continúa demostrando la misma determinación que tenía en la cancha, luchando día a día por su autonomía.

Ya en el Teatro Teletón, el joven tuvo la sorpresiva visita de Carolina "Crespita" Rodríguez, quien le regaló guantes de box.

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