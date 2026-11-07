El momento Mekano: Pops hizo bailar a todo el Teatro Teletón con "Danza da manivela"

07 nov. 2026 - 01:27 hrs.

Ya comenzó oficialmente la Teletón 2026, una cruzada solidaria que reúne historias de esfuerzo y superación con el objetivo de seguir apoyando a miles de familias.

Durante la madrugada de este sábado, Paloma Fiuza, más conocida como Pops, hizo bailar al público presente en el Teatro Teletón al ritmo de uno de los clásicos de Axé Bahía: "Danza da manivela".

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¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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