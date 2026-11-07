Familia Luksic realizó millonario aporte a la Teletón 2026: Seguirán apoyando al instituto de Antofagasta
En el marco de una nueva edición de la Teletón 2026, la Fundación Luksic marcó un hito en la jornada solidaria tras anunciar una cuantiosa donación de 2 mil millones de pesos.
El anuncio, realizado en el escenario principal del evento, busca fortalecer la infraestructura y capacidad de atención para las miles de familias de la zona norte del país.
La reacción de Don Francisco
La importante suma entregada por la entidad familiar estará destinada a robustecer los programas de rehabilitación e instalaciones. En concreto, el aporte irá "para apoyar al Instituto Teletón de Antofagasta", una de las sedes fundamentales para el tratamiento e inclusión de niños, jóvenes y familias en el norte de Chile.
La contribución de la organización privada provocó una fuerte ola de aplausos en el recinto y fue recibida con honda gratitud por los organizadores del evento televisivo.
El histórico animador de la campaña solidaria, Mario Kreutzberger agradeció de inmediato el gesto: "Gracias a la familia Luksic por su generosidad, por este acto filantrópico".
Este respaldo económico permitirá modernizar equipos de alta tecnología, mejorar las áreas de terapia física y asegurar la continuidad operativa del centro antofagastino, reafirmando el compromiso del sector privado en el desarrollo de la rehabilitación infantil en Chile.
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