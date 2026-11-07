Hubo nuevo cómputo: Así va la Teletón 2026

07 nov. 2026 - 03:51 hrs.

Ya cuando el reloj marcaba pasadas las 3.40 de la madrugada, en la Teletón 2026 realizaron el segundo cómputo de la jornada, en el segmento denominado "El trasnoche".

Luego de la competencia de los famosos en pijama, y liderados por José Miguel Viñuela, los animadores fueron hasta el stand del banco auspiciador

Fue en ese momento en que la pantalla arrojó el nuevo número: $6.965.439.059

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¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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