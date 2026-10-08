¡Megamedia recibe por segundo año consecutivo un reconocimiento en la Ceremonia Sello Huella Chile 2026!

08 oct. 2026 - 16:33 hrs.

Megamedia fue reconocido por segundo año consecutivo en la Ceremonia de Reconocimiento HuellaChile 2026, realizada este jueves 8 de octubre, por los avances de la compañía en la medición y gestión de su impacto ambiental.

Por segundo año consecutivo, el holding realizó su medición interna de huella de carbono y, en esta oportunidad, incorporó por primera vez el Alcance 3, que permite considerar las emisiones indirectas asociadas a su cadena de valor. La medición alcanzó un total de 70.104,90 toneladas de CO? equivalente.

La incorporación de este nuevo alcance entrega a Megamedia una visión más amplia de su impacto ambiental y permite identificar con mayor precisión los principales focos y oportunidades de mejora. Así, la medición se convierte en una herramienta para orientar decisiones y avanzar hacia una gestión más sostenible.

Además, el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar recibió por segundo año consecutivo el Sello Huella Chile en la categoría Eventos, reconocimiento que destaca el trabajo realizado para medir y gestionar el impacto ambiental de una de las principales producciones de Megamedia desde el 2025.

Estos avances forman parte del trabajo de Megamedia Sostenible, que busca integrar la sostenibilidad de manera transversal en la organización. El desafío ahora es continuar ampliando esta mirada y transformar la información obtenida en acciones concretas y decisiones que generen resultados.

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