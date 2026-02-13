Camino a Viña 2026 - Capítulo 7: Kakalo y Bacilos relatan sus experiencias en la Quinta Vergara

13 feb. 2026 - 23:54 hrs.

En un nuevo capítulo de Camino a Viña 2026, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda lideraron una jornada marcada por anécdotas, confesiones y momentos emotivos vinculados al Festival de Viña del Mar.

Uno de los invitados fue Kakalo, ganador de la Competencia Internacional en 2025, quien relató cómo su paso por la Quinta Vergara marcó un antes y un después en su carrera.

Lo más visto de Camino a Viña 1 Rafa Araneda será el gran invitado al último capítulo de Camino a Viña: Dará detalles de lo que se viene

En la misma travesía por México, Karen y Rafa visitaron la inquietante Isla de las Muñecas, lugar rodeado de leyendas y que incluso fue escenario de un videoclip de Lady Gaga.

Camino a Viña / Mega

Bacilos recuerda su experiencia en Viña

La banda Bacilos también fue protagonista del capítulo al recordar algunos de los episodios más complejos que vivieron en la Quinta Vergara. Entre ellos, un problema técnico con los micrófonos durante el arranque de su presentación en 2025, situación que generó tensión sobre el escenario pero que lograron resolver rápidamente sin que el público lo advirtiera.

En otro momento íntimo de la conversación, Bacilos abordó la historia detrás de uno de sus clásicos más recordados, "Tabaco y Chanel". El tema nació a partir de una experiencia personal de juventud que marcó profundamente a su compositor, Jorge Villamizar.

Todo sobre Camino a Viña