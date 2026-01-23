Cuando tenía solo 3 años: Así fueron los inicios de Luciano Pereyra en la música

23 en. 2026 - 22:45 hrs.

En una íntima conversación en Camino a Viña, Luciano Pereyra sorprendió al revelar que su vínculo con la música comenzó cuando tenía apenas tres años, dejando en evidencia que su vocación artística nació desde la infancia más temprana.

Durante la entrevista con Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, el cantante recordó con emoción el momento en que recibió su primera guitarra. "Ya a loso 3 años, Papá Noel me regaló una guitarra", relató, explicando que desde pequeño observaba a su padre ensayar y sentía una profunda curiosidad por el instrumento.

Lo más visto de Camino a Viña 1 Rafa Araneda será el gran invitado al último capítulo de Camino a Viña: Dará detalles de lo que se viene

Cuando tenía solo 3 años: los primeros acordes de Luciano Pereyra

Pereyra contó que, en una de esas ocasiones, tomó la guitarra de su padre y comenzó a experimentar con ella. "Yo una vez le agarré la guitarra y mi papá me dijo ‘¿Agarraste mi guitarra?’ Estaban todos mis dedos marcados… Entonces yo le mostré que hice unos acordes y mi papá se sorprendió", recordó.

Camino a Viña / Mega

Con el paso del tiempo, llegó un profesor de guitarra, aunque el aprendizaje no fue sencillo en un inicio. "No me quería enseñar porque no sabía ni leer ni escribir. Y me cuenta mi papá que yo le dije: ‘Si usted es profesor, me tiene que enseñar’", contó entre risas.

Finalmente, Luciano reflexionó sobre el sacrificio que implica su carrera, marcada por la soledad y la distancia de la familia, aunque con una profunda recompensa personal. "Arriba del escenario vuelvo a ser ese chico de 3 o 4 años que se divierte jugando", concluyó, emocionado.

Todo sobre Camino a Viña