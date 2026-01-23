"Artista conch...": Luciano Pereyra reveló anecdótico recibimiento que tuvo en el Festival de Viña 2020

23 en. 2026 - 22:53 hrs.

En una reveladora conversación en Camino a Viña, Luciano Pereyra recordó un tenso y anecdótico momento que vivió durante su llegada a Chile para presentarse en el Festival de Viña del Mar 2020, en pleno periodo posterior al estallido social.

Durante la entrevista con Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, el cantante argentino contextualizó la situación social que se vivía en el país en esos días. "En ese momento la cuestión social estaba muy, muy candente", explicó al comenzar su relato.

El inesperado recibimiento a Luciano Pereyra

Pereyra relató que todo ocurrió la noche previa a su presentación, cuando llegaba junto a su manager y notó que un vehículo se acercaba insistentemente. "Vemos que un auto al lado nos empieza a hacer así, yo dije: ‘qué lindo, qué bonito, qué lindo el recibimiento de la gente’", recordó.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando decidió interactuar. "Bajo el vidrio para saludar, bajan ellos el vidrio y me dicen ‘artista conche…’", contó sin filtros.

El artista detalló que el mensaje reflejaba el clima social del momento. "Estábamos todos en la misma: ‘hey conche… devuélvete a tu país, que acá está todo mal’", agregó.

