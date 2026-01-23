Al borde de las lágrimas: Luciano Pereyra recuerda el día que cantó en el Festival de Viña

23 en. 2026 - 22:57 hrs. | Act. 25 en. 2026 - 17:36 hrs.

En una conversación cargada de emoción en Camino a Viña, Luciano Pereyra recordó uno de los momentos más significativos de su carrera: el día en que subió al escenario del Festival de Viña del Mar, instancia que lo llevó al borde de las lágrimas al repasar el largo camino recorrido.

Durante la entrevista, el artista argentino comenzó evocando el origen de su amor por la música y el rol fundamental de su familia. "Mi papá me dio la pasión por la música. Él se dedica a pintar casas, pero toda la vida tocó la guitarra", relató.

Lo más visto de Camino a Viña 1 Rafa Araneda será el gran invitado al último capítulo de Camino a Viña: Dará detalles de lo que se viene

Luciano Pereyra y su noche en Viña

Pereyra recordó que desde niño su padre lo impulsaba a cantar en reuniones familiares. "Siempre me ponía arriba del escenario, que era la mesa, y me decía: vos cantá y sentí", contó, agregando que su madre también fue clave en ese proceso. "Mi mamá me decía: ¿a vos te gusta cantar? Bueno, vamos a estudiar", señaló, destacando que uno le entregó la pasión y el otro la razón.

Camino a Viña / Mega

Al rememorar el día en que cantó en el Festival de Viña 2020, el artista no ocultó su emoción. "Para mí fue muy emotivo, muchos años de trabajo, tanta vida, tantos caminos recorridos, y de repente un día me dicen: vamos a estar en este escenario. Yo no lo podía creer", confesó.

Finalmente, relató lo que significó ese momento a nivel personal. "El momento después del concierto hablando con mis padres fue… bah, muy emocionante", dijo, explicando que cantar en Viña fue como cerrar una etapa. "Es como una graduación de esta parte de mi vida. Haber estado en ese festival es una bendición y un privilegio", concluyó, al borde de las lágrimas.

Todo sobre Camino a Viña