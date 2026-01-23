Fernanda Cornejo, hija de Karen Doggenweiler, sobre la animación de su madre en Viña: "Me llegó mucho"

23 en. 2026 - 23:09 hrs. | Act. 25 en. 2026 - 17:36 hrs.

En una emotiva conversación en Camino a Viña, Fernanda Cornejo, hija de Karen Doggenweiler, compartió sus sentimientos tras ver a su madre protagonizar un histórico momento como animadora del Festival de Viña del Mar.

Durante la entrevista, Fernanda no ocultó su orgullo y emoción al recordar la experiencia. "Me encantó, me encantó todo, precioso", expresó de entrada, reconociendo que vivió el certamen con especial intensidad desde la vereda familiar.

Fernanda Cornejo y el orgullo por Karen Doggenweiler

La joven confesó que la animación de su mamá la conmovió profundamente, más allá del vínculo personal.

"Verlos a ustedes, ver a mi mamá, por supuesto, es muy lindo, pero también me llegó mucho el tema de la apertura, lo que dijo mi mamá, me hizo mucho sentido", relató, haciendo alusión a que su madre fue la primera mujer en 64 años en abrir una jornada del festival.

Finalmente, Cornejo también se refirió a uno de los temas más comentados del festival: los looks de Karen Doggenweiler. "Sí, me encantaron", dijo entre risas, revelando sus favoritos. "A mí me gustó mucho uno medio Grand Gatsby, ese dorado… El negro también, soy muy dark, y el rojo", cerró la joven.

