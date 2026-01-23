¿Dorado, plateado o negro?: Karen Doggenweiler eligió uno de los vestidos que usará en Viña 2026

23 en. 2026 - 23:14 hrs.

En Camino a Viña, Karen Doggenweiler aprovechó su visita a Argentina para avanzar en l m a elección de uno de los vestidos que utilizará en el próximo Festival de Viña del Mar 2026, un proceso clave en la preparación de su rol como animadora del certamen.

Acompañada por su hija, Fernanda Cornejo, y el animador Rafael Araneda, Doggenweiler llegó hasta el estudio de María Gorof, una reconocida diseñadora, para probar distintos vestidos de alta costura pensados especialmente para el escenario de la Quinta Vergara.

"Ahora vamos a internarnos en el diseño, a ver qué es lo mejor, qué queremos en el escenario, qué es lo mejor para lucir y teniendo en cuenta tus otros cambios de vestuario", comentó la diseñadora antes de evaluar las distintas propuestas.

Karen Doggenweiler eligió uno de los vestidos que usará en Viña 2026

Tras realizar varias pruebas, Karen Doggenweiler eligió uno de los vestidos que lucirá en el próximo Festival de Viña, decisión que fue celebrada con entusiasmo tanto por Fernanda como por Rafael, quienes aplaudieron la elección.

Sin embargo, la animadora optó por mantener el diseño en reserva hasta su estreno oficial. "Obvio, no le podíamos mostrar el vestido que voy a usar, pero con todos los diseños bellísimos que tenía María, me imagino que se hicieron una idea", señaló, dejando expectación de cara a Viña 2026.

