Con la ayuda de Aníbal Pachano: Rafa Araneda se probó exóticos trajes para el Festival de Viña 2026

23 en. 2026 - 23:22 hrs. | Act. 25 en. 2026 - 17:37 hrs.

En Camino a Viña, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda visitaron a Aníbal Pachano, reconocido coreógrafo, bailarín y director teatral, quien además fue jurado del Festival de Viña del Mar 2020.

Durante el encuentro, Pachano, conocido por su estilo provocador y el uso de trajes excéntricos, despertó la curiosidad de Araneda, quien aprovechó la instancia para explorar posibles looks de cara a su rol como animador del Festival de Viña 2026.

Lo más visto de Camino a Viña 1 Rafa Araneda será el gran invitado al último capítulo de Camino a Viña: Dará detalles de lo que se viene

"Y yo soy muy formal. Para vestirme, para lo único que soy formal. Entonces, mucha gente dice que yo, como me he visto, no me representa", comentó el animador, reflexionando sobre su imagen pública y la posibilidad de salir de su zona de confort.

Camino a Viña / Mega

Rafa Araneda se probó exóticos trajes

Tras varias pruebas, Rafael Araneda se decidió por un llamativo traje multicolor y no dudó en contactar a su diseñador, Sergio Arias, para conocer su opinión sobre el osado look.

"Aníbal es un crack y la ropa que él se pone le queda espectacular a él. Pero no sé si te queda bien a ti, porque esperá un poco, con la contextura que tenemos hoy día. Tienes otro estilo, ¿me entiendes?", señaló Arias entre risas.

Todo sobre Camino a Viña