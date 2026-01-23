Tocaron a las 3:30 a.m.: Gastón Bernardou relata el acontecido debut de Los Auténticos Decadentes en Viña 2002

23 en. 2026 - 23:45 hrs.

En una entretenida conversación en Camino a Viña, Gastón Bernardou recordó uno de los momentos más insólitos y complejos en la historia de Los Auténticos Decadentes sobre el escenario del Festival de Viña del Mar, durante su participación en la edición de 2002.

Fue Rafael Araneda quien contextualizó el episodio, rememorando una extensa noche festivalera. "Hay algo que les pasó en Viña que quiero que se lo relate. Ellos se presentan, no sé si fue la primera o la segunda vez, después de una noche que se presentó Juan Gabriel y cantó como 4 horas y media", señaló el animador.

Gastón Bernardou relata el acontecido debut de Los Auténticos Decadentes en Viña

Bernardou no dudó en calificar aquella presentación como una de las más difíciles que les tocó enfrentar.

Camino a Viña / Mega

"Esos fueron los fracasos de Viña. Tocamos a las 3 y media de la mañana, 4, y la gente de Juan Gabriel, gente de 60, 70 años, terminó Juan Gabriel y se fueron todos", relató, dando cuenta del complejo escenario que encontraron en su debut.

El músico explicó que, tras la extensa actuación del artista mexicano Juan Gabriel, la Quinta Vergara quedó prácticamente vacía. "Así quedó Viña vacío, tocando Los Decadentes ahí, y eso fue de las malas", agregó entre risas.

