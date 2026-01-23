Avance del capítulo 5 de Camino a Viña 2026: Así vivieron el "Monstruo" Ana Torroja, Patricia Manterola y Fey

23 en. 2026 - 23:59 hrs. | Act. 25 en. 2026 - 17:39 hrs.

En el próximo capítulo de Camino a Viña, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda serán testigos de emotivos relatos de tres artistas que marcaron historia en el Festival de Viña del Mar y que hoy recuerdan con especial cariño su paso por la Quinta Vergara.

Se trata de Ana Torroja, Patricia Manterola y Fey, quienes compartirán sus experiencias como triunfadoras del certamen, repasando las emociones, desafíos y el vínculo único que establecieron con el público chileno.

Ana Torroja, Patricia Manterola y Fey en Camino a Viña

Durante la conversación, Fey destacará la profunda conexión que siente con Chile y con la audiencia viñamarina. "Es mágico estar ahí… De hecho mi conexión con la gente de Chile es muy fuerte. Y estoy hablando de una conexión de toda la vida, son familia", expresará la cantante.

Por su parte, Patricia Manterola recordará el impacto que tuvo su presentación en el festival y cómo ese momento marcó su carrera. "El corazón de verdad, se ha quedado en Chile desde entonces", dirá la artista mexicana.

En tanto, Ana Torroja reflexionará sobre la relación entre el artista y el público del Festival de Viña, destacando la entrega de la audiencia. "Es un público muy generoso cuando le gustas", afirmará.

