Asskha Sumathra revivirá su rutina en Viña 2026 en el próximo capítulo de Detrás de la Quinta

07 mar. 2026 - 00:50 hrs.

En el próximo capítulo de Detrás de la Quinta, Jorge Alís recibirá a la comediante Asskha Sumathra.

La humorista fue la encargada del bloque de humor en la cuarta noche del Festival de Viña 2026, donde logró conquistar al público y llevarse las Gaviotas de Plata y de Oro.

Durante su visita al programa, Sumathra revivirá su exitosa rutina y revelará algunos detalles de lo que ocurrió en esa inolvidable jornada sobre el escenario de la Quinta Vergara.

Así que no lo olvides: este sábado 14 de marzo se estrenará un nuevo capítulo de Detrás de la Quinta con Asskha Sumathra.

