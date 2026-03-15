Detrás de la Quinta - Segunda temporada - Capítulo 3: La conquista del Pastor Rocha en Viña 2026

15 mar. 2026 - 00:30 hrs.

En una nueva entrega de Detrás de la Quinta, Pastor Rocha repasó distintos momentos de su exitosa presentación en el Festival de Viña del Mar 2026, instancia en la que conquistó al público de la Quinta Vergara y se llevó las Gaviotas de Plata y de Oro.

Precisamente, en conversación con Jorge Alís, el humorista desmenuzó y revisó toda su rutina en el Festival de Viña del Mar 2026, entregando algunos datos desconocidos para el público sobre lo que ocurrió aquella noche en el escenario de la Quinta Vergara, como lo es, por ejemplo, de dónde nace su relación con el querido "Valdito" que lo apoyó en el bis.

La emoción de Rocha

En el espacio, el humorista también se dio un tiempo para hablar de la emoción que sintió cuando recibió las dos Gaviotas por parte del público y lo mucho que le ha costado liberar ese sentimiento de llorar.

Por otra parte, reveló a las dos personas que lo ayudaron a mantener la calma y paz en los momentos más tensos de la rutina, así como lo que se viene para su futuro.

Sin embargo, lo más emocionante de este capítulo fue el episodio que reveló de lo que ocurrió con su padre tras bajar de la Quinta Vergara, instancia en la que un papá y un hijo se sanaron el uno al otro.

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