Detrás de la Quinta - Segunda temporada - Capítulo 4: Todo sobre el éxito de Piare con Pe en Viña 2026

21 mar. 2026 - 00:15 hrs. | Act. 22 mar. 2026 - 00:16 hrs.

En un nuevo capítulo de Detrás de la Quinta, Piare con Pe cuenta sus impresiones tras el rotundo éxito que tuvo en el Festival de Viña 2026.



En conversación con Jorge Alís, la comediante revisó toda su rutina en el Festival de Viña, además, de revelar que no durmió en toda la noche tras la adrenalina de subirse al escenario y recibir las dos gaviotas del público.

El trabajo detrás del éxito de Piare con Pe

Piare reveló que se sintió segura en el escenario y eso, según cuenta, fue gracias a la buena recepción del público a su rutina. Uno de los recursos más valorados fue la inclusión de música dentro de la comedia, algo que se le dio muy bien.

"Cantás bien", comentó Jorge Alís a la comediante, además de preguntarle si en algún momento le gustó incursionar en la música de manera profesional. Piare afirmó que lo suyo es el teatro y que desde allí integra espacios musicales, al igual que en sus chistes.

Por otro lado, su guión materializado tras las vivencias de "barrio", las contó desde la experiencia, donde recalcó que ella viene de un mundo sencillo.

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