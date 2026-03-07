Detrás de la Quinta - Segunda temporada - Capítulo 1: Rodrigo Villegas revive su rutina en Viña 2026

07 mar. 2026 - 00:45 hrs.

En el primer capítulo de la nueva temporada de Detrás de la Quinta, Rodrigo Villegas revivió su exitosa rutina en el Festival de Viña del Mar 2026.

En una entrevista con Jorge Alís, el humorista repasó distintos momentos de su carrera y recordó a algunos de sus personajes más emblemáticos.

En el espacio, Villegas recordó un incómodo episodio que vivió tras presentarse después del cantante urbano Jairo Vera en un festival comunal, instancia en la que confesó los nervios que sintió al subir al escenario. También abordó el fenómeno de Los Blondon Boys, reflexionando sobre el impacto que tuvo su canción en distintas generaciones.

Rodrigo Villegas en Detrás de la Quinta

Además, el comediante reveló que uno de sus personajes favoritos es Mathieu Focker, debido a la particular conexión que siente al interpretarlo. El capítulo también dejó un momento distendido cuando recreó la recordada coreografía de los Blondon Boys junto a Jorge Alís y el público del estudio.

Finalmente, el comediante se emocionó al recordar la entrega de las Gaviotas durante su presentación en la Quinta Vergara.

