"Terrible, me faltó tiempo": Asskha Sumathra bromea sobre su rutina en el Festival de Viña 2026

En los mejores momentos de Detrás de la Quinta, Asskha Sumathra entregó su opinión sobre la rutina que presentó en el Festival de Viña del Mar 2026.

Al inicio del programa, Jorge Alís le preguntó a la comediante si había visto su presentación en la Quinta Vergara.

Asshka Sumathra bromea sobre su rutina en Viña 2026

Sumathra aprovechó la instancia para bromear con el conductor y respondió: "Sí, la vi, me reí, la encontré terrible".

La respuesta dejó momentáneamente descolocado a Alís, quien le preguntó por qué había calificado su propia rutina como "terrible".

Ante esto, Asskha no perdió la oportunidad de rematar con otro chiste que provocó carcajadas en el estudio. "Terrible, sí. Me faltó tiempo", lanzó la comediante.

