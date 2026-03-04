Con momentos inéditos y entrevistas exclusivas: Revive lo mejor del humor de Viña 2026 en Detrás de la Quinta

04 mar. 2026 - 15:35 hrs.

¿Quedaste viudo del Festival de Viña del Mar? Nosotros sí, y por lo mismo Mega trae Detrás de la Quinta, Más allá de las risas, donde podrás conocer todo lo que no se vio de las rutinas de humor.

En este programa tendrás acceso exclusivo a esos momentos que ocurrieron detrás del escenario, y que son fundamentales para el funcionamiento de un evento de este calibre que llega a millones de personas.

Asimismo, escucharás el testimonio de los mismos protagonistas que pisaron la Quinta Vergara y cómo vivieron el minuto a minuto de todos esos momentos que causaron tensión.

En Detrás de la Quinta podrás revivir lo mejor del humor de Viña 2026 con sus protagonistas, momentos inéditos y una conversación sin filtros con Jorge Alís.

Este viernes 6 de marzo se estrena Detrás de la Quinta, Más allá de las risas, después de Meganoticias Prime.

