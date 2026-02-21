21 feb. 2026 - 10:40 hrs.

Álvaro Ballero se robó todas las miradas en la Gala de Viña 2026, luego de aparecer con su nueva pareja a dos meses de su mediática separación con Ludmila Ksenofontova.

Ambos llevaron looks de elegante negro, él con un traje de dos piezas y ella con un vestido largo, ajustado y con flecos. El match sobre la extensa y glamorosa alfombra roja fue ampliamente aplaudido.

¿Quién es la nueva pareja de Álvaro Ballero?

Se trata de María José Reyes, quien, según ha trascendido, trabaja en una conocida cadena de gimnasios de la capital.

El propio Ballero contó que se conocieron a través de una aplicación de citas y que, desde ahí, no se separaron más.

"Nos conocimos a través de Bumble (...) fue mi primer match y de ahí nunca nos separamos. Fue realmente increíble", confesó.

Posteriormente, reconoció que "fue una conexión inmediata".

