Así fue el romántico paso de Álvaro Ballero con su nueva pareja María José Reyes en la Gala de Viña 2026

Álvaro Ballero llegó a la Gala de Viña 2026 acompañado por su nueva pareja, María José Reyes, marcando una de las apariciones más comentadas de la noche.

La pareja desfiló por la alfombra roja con looks coordinados en color negro. Él optó por un clásico smoking, mientras que ella apostó por un elegante vestido con una pequeña cola que aportó sofisticación y presencia en cada paso.

Su aparición generó especial atención, considerando que hicieron público su romance hace muy poco tiempo, el pasado 14 de febrero.

