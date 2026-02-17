Este humorista estará la tercera noche en el Festival de Viña del Mar 2026
Cada año la organización del Festival de Viña del Mar se encarga de buscar a los mejores comediantes para que se enfrenten al exigente público que tiene la Quinta Vergara.
La audiencia no perdona rutinas lentas, ni débiles y lo hace notar con sus reacciones inmediatas. Pero si el comediante logra conectar y hacer reír al público, se consagrará en la historia del Festival.
¿Qué humorista estará la tercera noche del Festival de Viña del Mar?
La tercera noche está cargada de artistas internacionales, desde Jesse & Joy hasta NMIXX que traen mucho romance y K-pop, respectivamente.Ir a la siguiente nota
Pero quien se encargará de las risas esta noche es Esteban Düch. El venezolano radicado en Chile pisará por primera vez el escenario de la Quinta Vergara el martes 24 de febrero.
Leer más de