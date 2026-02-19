Conoce quién es la humorista que se sube al escenario en la quinta noche de Viña 2026

19 feb. 2026 - 17:00 hrs.

Una parte importante del Festival de Viña del Mar es la comedia y cada año los organizadores se preocupan de invitar a los mejores para hacer reír al público en la Quinta Vergara.

Muchos de los momentos más memorables del certamen son de las rutinas de comedia y el recibimiento que tienen de parte del exigente público.

La humorista de la quinta noche de Viña 2026

La quinta jornada del Festival estará marcada por música que te hará cantar y bailar, pero la encargada de hacerte reír será Piare con P, comediante chilena de stand up conocida por sus distintas presentaciones a lo largo del país y que debuta en la Quinta Vergara.

Se presentará el jueves 26 de febrero, misma noche en que saldrán al escenario Mon Laferte y Yandel Sinfónico.

