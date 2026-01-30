Se suman más rostros a la alfombra roja: Estos son los nuevos confirmados para la Gala de Viña 2026

30 en. 2026 - 13:02 hrs.

Queda cada vez menos para que el Festival de Viña del Mar dé el vamos a su 65° versión y en su antesala, la esperada Gala anuncia a nuevos invitados que cruzarán la alfombra roja este 2026.

El evento traerá los mejores looks del jet set nacional el viernes 20 de febrero en el Sporting Club de Viña del Mar con 120 invitados que destacan en la música, televisión, deporte y redes sociales.

Además, el público se hará parte gracias a una galería a nivel de la alfombra roja y la posibilidad de acceso gratuito.

¿Quiénes son los nuevos invitados a la Gala de Viña 2026?

En Mucho Gusto, César Campos y Eugenia Lemos anunciaron los nuevos nombres que se suman a la esperada Gala, los cuales son:

Revisa acá los otros invitados confirmados para la Gala de Viña 2026 que fueron anunciados en semanas previas.

