Paso a paso: Así puedes postular tu afiche para el Festival de Viña 2026

30 en. 2026 - 18:16 hrs.

Ya están publicadas las bases del concurso para elegir el afiche oficial del 65° Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, una instancia abierta al público que busca destacar la creatividad y la identidad visual del certamen.

A continuación, te explicamos cómo participar y cuáles son los requisitos clave.

¿Quiénes pueden participar?

El concurso está abierto a todas las personas que residan en Chile. En el caso de menores de edad, deberán contar con la autorización expresa de sus padres o tutores legales. Cada participante debe ser autor del diseño presentado y titular de los derechos de autor.

Revisa el paso a paso y los requisitos para participar:

Diseña tu afiche: El afiche debe ser de autoría propia y no puede incluir imágenes de terceros ni utilizar inteligencia artificial. La propuesta debe inspirarse en Viña del Mar, la música, el evento, su gente y la energía festivalera. Revisa los requisitos técnicos: El diseño debe enviarse en formato PDF, en modo de color CMYK, con una resolución de 300 dpi. El tamaño exigido es de 50 centímetros de ancho por 90 centímetros de alto. Además, debe incluir obligatoriamente el texto "65° Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar", junto al logo de Viña 2026 y los logotipos de los organizadores. Ingresa tus datos personales: Al momento de subir el afiche, deberás completar un formulario con tu nombre completo, RUT, edad, teléfono, correo electrónico y región de residencia. Sube tu propuesta: El diseño debe cargarse en el sitio oficial del concurso (clic aquí) entre el 16 y el 31 de enero de 2026. Los afiches no pueden haber sido utilizados en concursos anteriores del Festival de Viña. Espera la evaluación del jurado: Un jurado compuesto por tres personas, designadas por Mega, Bizarro y la Municipalidad de Viña del Mar, definirá al ganador a más tardar la primera semana de febrero de 2026.

¿Cuál es el premio?

El afiche ganador recibirá un premio de 90 UF, el cual será pagado mediante transferencia bancaria dentro de un plazo máximo de tres meses desde la comunicación oficial del resultado.

