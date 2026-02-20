¿Cuándo empieza el Festival de Viña del Mar 2026? Revisa aquí la programación del certamen

20 feb. 2026 - 17:40 hrs.

Ya no queda nada para el inicio de la 65° versión del Festival de Viña del Mar, donde, nuevamente los ojos del mundo se posan sobre la Ciudad Jardín para dar vida a una nueva fiesta.

Para esta edición, existe una gran variedad de artistas y comediantes que se presentarán para deleitar al monstruo con su talento y energía.

¿Cuándo comienza Viña 2026?

Para que te coordines y organices tus noches de febrero, te comentamos que el Festival de Viña de este año empieza este domingo 22.

Aton Chile

El punta piéinicial lo dará la cantante cubana, Gloria Estefan que llega por primera vez a la Quinta Vergara con una increíble trayectoria. La acompañarán el humorista Stefan Kramer en su cuarta participación y el italiano Matteo Bocelli.

Si aún tienes ganas de asistir, para algunos días quedan entradas a través de Punto Ticket. ¡Nos vemos en Viña 2026!

