Garnier reunió a mascotas y amantes de los animales en torno a su sello cruelty-free: Garnier Pet Fest

23 feb. 2026 - 18:43 hrs.

En la previa de Lollapalooza, Garnier realizó el Garnier Pet Fest, un encuentro pensado para celebrar el vínculo con las mascotas y reforzar su compromiso con la sustentabilidad y la cosmética libre de crueldad animal.

Durante la jornada, la marca destacó su trabajo como empresa verde y cruelty-free, certificada por Cruelty Free International, poniendo en el centro la tenencia responsable y el respeto por los animales.

"Nosotros quisimos hacer un evento enfocado en las mascotas, principalmente porque somos una marca verde, somos una marca sustentable y cruelty-free. Nosotros estamos certificados por Cruelty Free International", comentó Trinidad Dávalos, Product Manager Garnier and Green Beauty.

En la actividad participaron rostros del espectáculo, creadores de contenido y amantes de los animales, quienes se sumaron junto a sus mascotas a esta instancia de encuentro y concientización. Entre ellos, Kika Silva valoró que las marcas asuman un rol más activo y transparente frente a los consumidores: "Que una marca realmente sea responsable de desde dónde se obtiene el producto, que no testeen en animales y muchos detalles que a veces no vemos el día a día, pero es importante preguntarse antes de comprar un producto", señaló durante el evento.

En ese sentido, desde la marca explicaron que su compromiso con la sustentabilidad no se limita sólo a los envases o a los ingredientes, sino que también atraviesa toda su cadena productiva. "Finalmente, en ninguno de los procesos de las cadenas de producción que nosotros tenemos como Garnier existe crueldad animal. Entonces es algo que llevamos en el ADN de la marca", señaló Trinidad Dávalos.