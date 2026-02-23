Un robot llevó el brindis: Tequila Don Julio activó room service robótico en la previa de la Gala de Viña 2026

23 feb. 2026 - 18:45 hrs. | Act. 24 feb. 2026 - 18:08 hrs.

Justo antes de la Gala del Festival de Viña del Mar 2026, Tequila Don Julio sorprendió con una activación que combinó lujo, tecnología y celebración: un exclusivo room service robótico que recorrió los pasillos de un hotel para llevar el brindis directo a las habitaciones de destacadas figuras del espectáculo nacional.

La experiencia tuvo como protagonistas a Mayte Rodríguez y Simón Pešutic, quienes fueron sorprendidos por la visita de un robot de servicio premium. En su interior, el dispositivo guardaba una cuidada selección de Tequila Don Julio, dando paso a un momento íntimo de celebración en la previa de la gran noche.

El robot, desarrollado por la empresa chilena Robot Work, fue adaptado especialmente para esta acción. Su diseño y funcionamiento permitieron integrar la tecnología a una experiencia de hotelería, sumando un componente innovador a la activación.

"Esta innovadora intervención no sólo marcó la previa de uno de los eventos más icónicos del país, sino que también puso en valor el talento tecnológico nacional, demostrando cómo la creatividad chilena puede integrarse de forma elegante al universo de las grandes marcas premium", comentó Rodolfo Herranz, PR & Communications DIAGEO South LAC.

Con esta acción, Tequila Don Julio sumó una intervención tecnológica a la previa de la Gala, incorporando un formato de activación que llevó su propuesta de marca directamente al hotel donde se alojaban los invitados.