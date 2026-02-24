Artel presenta su campaña escolar 2026 con foco en innovación, diseño y formatos XL: 'Más que utiles'

24 feb. 2026 - 22:11 hrs.

Con el regreso de clases cada vez más cerca, Artel presentó su campaña "Más que útiles", una propuesta que busca facilitar la compra escolar con materiales accesibles, sin dejar de lado la calidad certificada, la innovación y el diseño para estudiantes de todas las edades.

"Como marca, asumimos la responsabilidad de acompañar a las familias chilenas ofreciendo productos que no sólo destacan por su variedad, sino que integran lo mejor de la industria. Nuestra prioridad es entregar un portafolio con calidad certificada que responda a las tendencias actuales y a las necesidades reales de los alumnos", explicó Michelle Faconti, gerente de marketing de Artel.

En un contexto en donde el consumo responsable adquiere mayor relevancia, la compañía se adhiere voluntariamente a los Acuerdos de Producción Limpia (APL) y mantiene control de emisiones en toda su cadena de valor, reforzando su compromiso con prácticas más sostenibles.

Útiles escolares Artel 2026

Para este 2026, el portafolio combina innovación, funcionalidad y diseño, junto a una renovación gráfica de marca, formatos XL en productos ícono y packs convenientes, pensados para apoyar el bolsillo de las familias en un mes de alta carga económica.

En escritura, la marca impulsa tintas líquidas de secado rápido, bolígrafos borrables por fricción y modelos sensoriales que favorecen la concentración, además de una línea sustentable con marcadores recargables. En cuadernos, se diferencia por un mayor gramaje de hojas y espirales soft, junto a portadas con licencias de Disney, Paw Patrol y Haikyu, además de colecciones desarrolladas con ilustradoras locales como Paulinaapc.

