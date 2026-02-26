Durante una corrida en Mall Sport: adidas Outdoor lanzó su nueva línea Agravic de trail running

26 feb. 2026 - 18:17 hrs.

En medio de una corrida en Mall Sport, adidas Outdoor presentó la renovada familia "Agravic", su línea de zapatillas de trail running diseñada para diversos estilos y exigencias de terreno. El lanzamiento se realizó a través de un Social Run que reunió a 350 deportistas, entusiastas del deporte al aire libre y prensa especializada.

El evento fue también una instancia para poner a prueba la tecnología y versatilidad de las zapatillas en terreno: los participantes recorrieron senderos junto a expertos y embajadores de la marca, compartiendo impresiones sobre el diseño y desempeño de los distintos estilos de la familia Agravic.

Ante la exhibición de los nuevos modelos, desde la marca aseguraron que "la nueva familia Agravic espera ser el complemento perfecto para quienes se apasionan por la vida outdoor y deportes en terrenos complejos. El próximo desafío de la categoría y deportistas: Puesco Trail 2026, evento trail running realizado en Curarrehue, Temuco, el próximo 28 de febrero. Escenario donde los atletas de adidas Outdoor pondrán a prueba las nuevas zapatillas. Descubre más en adidas.cl".

Familia Agravic

La familia Agravic de adidas Terrex fue actualizada pensando en las distintas necesidades del corredor de montaña, desde entrenamientos diarios hasta competencias de alta exigencia. Entre las cuatro versiones presentadas se incluyen:

Agravic Speed Ultra 2: Evolución del modelo ultra-rendidor, con tecnologías mejoradas de amortiguación y retorno de energía para distancias largas y ritmo competitivo.

Agravic TT: Una novedad dentro de la familia, creada para ofrecer estabilidad y control en terrenos técnicos y complejos, con una suela de tracción multidireccional y un diseño más robusto.

Agravic Speed 2: Pensada para carreras de corta o media distancia, con un enfoque en ligereza y agilidad para los corredores que buscan velocidad sin sacrificar protección.

Agravic 4: La opción versátil y accesible para entrenamientos diarios y experiencias trail de todo tipo, con equilibrio entre confort, amortiguación y protección.