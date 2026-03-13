Daily presenta alternativas enfocadas en reducir el consumo de azúcar en marco del inicio de año

13 mar. 2026 - 14:58 hrs.

Marzo suele marcar para muchas personas el verdadero inicio del año. Con el regreso a clases, la vuelta al trabajo presencial y el fin del verano, reaparecen las jornadas exigentes, los traslados y una mayor carga mental.

En ese contexto, la alimentación vuelve a ser clave, ya que influye en la energía, la concentración y el bienestar diario. Tras semanas con horarios más flexibles, el desafío es retomar hábitos de forma equilibrada, sin recurrir a medidas restrictivas.

El impacto de la falta de orden en la alimentación

Según la nutricionista Belén Isuani, conocida en redes sociales como @cookingnutri, uno de los principales problemas de esta época es que muchas personas comienzan a comer “lo primero que tienen a mano”.

Esto suele traducirse en un mayor consumo de alimentos ultraprocesados y una menor presencia de comida real en la rutina, como frutas, verduras o preparaciones caseras.

De acuerdo con la especialista, esta falta de estructura puede generar subidas y bajadas de energía que terminan afectando el rendimiento diario.

“Sin una rutina alimentaria organizada, aparecen más cansancio, ansiedad y sensación de hambre constante. Muchas veces el cuerpo busca recompensa rápida en alimentos dulces o con azúcar”, señala Isuani.

Estrés, cansancio y antojos dulces

Uno de los temas que más se repite en marzo es el aumento del consumo de azúcar. En periodos de mayor estrés, muchas personas tienden a buscar alimentos dulces como una forma de compensar el cansancio o la presión del día a día.

Frente a eso, la recomendación no apunta necesariamente a eliminar por completo este tipo de sabores, sino a encontrar formas de incorporarlos de manera más equilibrada dentro de la rutina.

Alternativas para reducir el azúcar en la rutina diaria

En ese contexto, han comenzado a tomar espacio distintas alternativas que permiten preparar alimentos dulces con menor cantidad de azúcar.

En Chile, una de las opciones presentes en este ámbito es Daily, empresa nacional con más de 25 años en el mercado de endulzantes, que cuenta con productos elaborados a base de alulosa.

Este tipo de productos puede utilizarse en bebidas, postres o colaciones, permitiendo reducir de manera importante el consumo de azúcar sin dejar de lado el sabor dulce.

Más que una sustitución estricta, estas alternativas se han ido incorporando en recetas caseras y preparaciones simples del día a día, como yogurt con fruta, muffins, panqueques o postres hechos en casa.

“Esta marca es una gran opción debido a sus ingredientes, ya que permiten preparar recetas clásicas sin azúcar, pero con el mismo dulzor y goce, lo que ayuda a mantener una alimentación más variada y entretenida sin descuidar la salud”, explica Isuani.

Pequeños cambios para enfrentar marzo

En un mes marcado por agendas apretadas, cambios de horario y el retorno a la rutina, ordenar la alimentación puede convertirse en una herramienta concreta para sostener la energía y el bienestar.

Planificar colaciones, priorizar preparaciones simples y contar con alternativas para reducir el azúcar son algunas de las medidas que pueden ayudar a enfrentar marzo con mayor equilibrio, sin caer en el desorden alimenticio.