Semana Santa: San José presenta alternativas para incorporar jurel en la cocina

17 mar. 2026 - 16:56 hrs.

El jurel es uno de los pescados más consumidos en Chile y destaca por su alto valor nutricional, ya que aporta proteínas, omega-3, vitaminas del grupo B, vitamina D, hierro y calcio. A esto se suma su versatilidad en la cocina, que lo convierte en una alternativa práctica y sabrosa para distintas preparaciones, especialmente en periodos como Semana Santa. Sobre sus beneficios y formas de incorporarlo en la cocina conversamos con Felipe Gálvez, chef comercial de Nutrisco.

Formatos que se adaptan a cada ocasión

Actualmente San José presentó el jurel en distintos formatos pensados para responder a diferentes momentos de consumo. Los nuggets, por ejemplo, se posicionan como una alternativa práctica para toda la familia; las croquetas funcionan como un complemento ideal para diversas preparaciones; mientras que las hamburguesas, ofrecen una opción contundente y versátil. A esto se suman los lomos de jurel, que destacan por su facilidad de uso en múltiples recetas.

Contrastes y texturas para potenciar su sabor

El sabor característico del jurel se potencia especialmente cuando se combina con contrastes frescos y simples. Ingredientes como ensaladas o salsas permiten equilibrar su intensidad y realzar su sabor. Asimismo, lograr el equilibrio entre crocancia y jugosidad es clave para resaltar su textura en distintas preparaciones.

Un aporte nutricional relevante

Además de su versatilidad culinaria, el jurel destaca por su aporte nutricional. Es una excelente fuente de omega-3 y proteínas, con distintas concentraciones según el formato de San José: los lomos aportan alrededor de 24 gramos de proteína, las hamburguesas 18 gramos y los nuggets y croquetas 12 gramos. A esto se suma que se trata de productos sin sellos, lo que refuerza su perfil como alternativa equilibrada dentro de la alimentación diaria.

Así, el jurel San José demuestra que un alimento simple también puede ofrecer sabor, nutrición y creatividad en la cocina.