'Casi todos los hombres y mujeres contraerán el VPH': Síntomas, riesgos y formas de prevención

16 abr. 2026 - 11:38 hrs. | Act. 17 abr. 2026 - 10:03 hrs.

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), "se estima que el 90% las personas sexualmente activas se infectarán en algún momento de sus vidas".

Aunque históricamente se ha asociado al cáncer cervicouterino en mujeres, el VPH también afecta a los hombres. La mayoría de las personas con VPH no saben que lo tienen.

De acuerdo con información publicada por infovph.cl, algunos tipos de VPH pueden provocar verrugas genitales y estar relacionados con distintos tipos de cáncer en hombres, como cáncer de ano, orofaringe, entre otros. Sin embargo, en la mayoría de los casos el virus no presenta síntomas visibles.

¿Cómo se transmite?

El VPH se transmite principalmente por contacto sexual (vaginal, anal u oral), pero también puede contagiarse por contacto íntimo piel con piel en la zona genital. Muchas veces no presenta síntomas, por lo que una persona puede tener el virus durante años sin saberlo.

¿Cómo prevenir?

Especialistas recomiendan:

Informarse sobre la vacunación contra el VPH.

Usar preservativo correctamente en cada relación sexual (reduce el riesgo, aunque no lo elimina por completo).

Realizar controles médicos periódicos.

Consultar con un profesional de la salud: urólogo, ginecólogo o matrona/matrón, ante cualquier duda.

En Chile, la vacunación forma parte del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) y es gratuita para niños y niñas de 4° y 5° básico. Para otras personas hasta los 45 años no beneficiadas por el PNI, pueden acceder a través del sistema privado, previa evaluación médica.

Desde MSD enfatizan que la prevención y la consulta oportuna son claves para reducir las consecuencias del VPH. Infórmate más en infovph.cl.

*Espacio Patrocinado por MSD.