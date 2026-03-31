The Line lanzó sus colecciones otoño-invierno con más de 400 invitados en el GAM

31 mar. 2026 - 11:43 hrs.

El Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) fue el escenario de "The Line Experience 2026: Make it Yours", evento en donde la marca presentó sus colecciones otoño-invierno en una jornada que combinó moda y música.

La actividad convocó a más de 400 invitados y se desarrolló en tres escenarios simultáneos, con un recorrido que incluyó la alfombra magenta, zonas de exhibición de colecciones y una serie de desfiles. En estos espacios se presentaron distintas propuestas de la temporada otoño-invierno, integrando moda, música y performance en un mismo relato escénico.

"La moda hoy es una herramienta de expresión personal que se construye en el día a día, en cómo habitamos los espacios y cómo nos mostramos. The Line Experience buscó justamente eso: ser un punto de encuentro donde las personas pudieran reconocerse en el estilo y proyectarlo hacia la calle", comentó Angela Stuardo, lead de marketing de The Line.

En la instancia también estuvieron presentes marcas internacionales asociadas al mundo del fashion sport, entre ellas Nike y Jordan, Adidas, Puma, New Balance y Hoodrich junto a Juicy Couture. A estas se sumaron firmas como Vans, New Era, Fanatics, Salomon, Asics, Lacoste, SikSilk y Stanley, que participaron a través de exhibiciones, intervenciones y experiencias en distintos espacios del recinto.

La música también formó parte del evento, con presentaciones en vivo de Seamoon, Ana Tijoux y Amigo de Artistas, además de un cierre a cargo de Pablito Pesadilla. Las colecciones presentadas durante The Line Experience 2026 ya se encuentran disponibles a través de los canales de venta de la marca, que cuenta con más de treinta tiendas en Chile y una plataforma de comercio electrónico.

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