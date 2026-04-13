BRESH anuncia nueva edición en Santiago: evento será el 18 de abril en Espacio Riesco

13 abr. 2026 - 10:16 hrs.

La fiesta BRESH tendrá una nueva edición en Santiago el próximo sábado 18 de abril. El evento se realizará en el recinto Espacio Riesco, a partir de las 22:00 horas.

La actividad forma parte de la agenda de panoramas de abril en la capital y marca el regreso de la fiesta a Santiago, tras su última edición realizada durante el verano en Viña del Mar.

Un evento con presencia internacional

BRESH es una fiesta que se realiza en distintos países y ciudades alrededor del mundo. Según datos de la organización, contempla cerca de 500 eventos al año en más de 30 países, con presencia en más de 200 ciudades.

A nivel global, registra millones de asistentes y mantiene una comunidad digital que supera los 4 millones de seguidores en redes sociales.

Características del evento

El evento contempla distintos espacios dentro del recinto, incluyendo sectores con ambientaciones diferenciadas, zonas de foodtrucks y barras de bebidas.

Durante la jornada también se incluyen presentaciones musicales, donde artistas invitados pueden aparecer en el escenario como parte de la programación.

Artistas y participación en Chile

Desde su llegada a Chile en marzo de 2023, BRESH ha contado con la participación de artistas del género urbano y pop. Entre ellos se encuentran Young Cister, Polimá Westcoast, Pailita, Marcianeke, Denise Rosenthal y Cris MJ.

También han participado otros nombres como Kidd Voodoo y DJ Pablito Pesadilla, además de presentaciones de bailarines y figuras vinculadas a la escena musical.

Detalles de la jornada

El evento del 18 de abril se desarrollará en horario nocturno y contempla la presencia de artistas invitados, cuya participación se da a conocer durante la misma jornada.

Las entradas para esta edición se encuentran disponibles a través del sistema Puntoticket.