BRESH anuncia nueva edición en Santiago: evento será el 18 de abril en Espacio Riesco
La fiesta BRESH tendrá una nueva edición en Santiago el próximo sábado 18 de abril. El evento se realizará en el recinto Espacio Riesco, a partir de las 22:00 horas.
La actividad forma parte de la agenda de panoramas de abril en la capital y marca el regreso de la fiesta a Santiago, tras su última edición realizada durante el verano en Viña del Mar.
Un evento con presencia internacional
BRESH es una fiesta que se realiza en distintos países y ciudades alrededor del mundo. Según datos de la organización, contempla cerca de 500 eventos al año en más de 30 países, con presencia en más de 200 ciudades.
A nivel global, registra millones de asistentes y mantiene una comunidad digital que supera los 4 millones de seguidores en redes sociales.
Características del evento
El evento contempla distintos espacios dentro del recinto, incluyendo sectores con ambientaciones diferenciadas, zonas de foodtrucks y barras de bebidas.
Durante la jornada también se incluyen presentaciones musicales, donde artistas invitados pueden aparecer en el escenario como parte de la programación.
Artistas y participación en Chile
Desde su llegada a Chile en marzo de 2023, BRESH ha contado con la participación de artistas del género urbano y pop. Entre ellos se encuentran Young Cister, Polimá Westcoast, Pailita, Marcianeke, Denise Rosenthal y Cris MJ.
También han participado otros nombres como Kidd Voodoo y DJ Pablito Pesadilla, además de presentaciones de bailarines y figuras vinculadas a la escena musical.
Detalles de la jornada
El evento del 18 de abril se desarrollará en horario nocturno y contempla la presencia de artistas invitados, cuya participación se da a conocer durante la misma jornada.
Las entradas para esta edición se encuentran disponibles a través del sistema Puntoticket.
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