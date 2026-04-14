Últimas entradas disponibles: Sebastián Yatra vuelve a Chile este 18 de abril con 'Entre Tanta Gente Tour'

14 abr. 2026 - 12:53 hrs.

El artista colombiano, Sebastián Yatra regresa a Chile este viernes 18 de abril de 2026 con un show en el Movistar Arena, como parte de su gira "Entre Tanta Gente Tour", un espectáculo cercano y cargado de emoción para su fanaticada.

El anuncio lo hizo el propio Yatra a través de sus redes sociales, tras un exitoso paso por Europa. Durante el verano, recorrió 16 ciudades en España y cerró la gira con un masivo concierto en el Movistar Arena de Madrid, donde asistieron más de 17 mil personas.

Con más de 37.500 millones de reproducciones acumuladas y más de 28 millones de oyentes mensuales, Sebastián Yatra se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música latina, gracias a su mezcla de balada romántica, pop latino y reggaetón.

"Este tour me está impactando no solo como artista, sino como persona. Nació de una necesidad de reconectar. Sentir de nuevo de cerca a la gente. Es como detener la vida por un momento, mirarla y darte cuenta del milagro que es agradecer, sonreír y seguir. Eso es la vida, eso es mi vida, entre tanta gente", se refirió el artista respecto a esta nueva etapa marcada por el tour internacional.

¿Quieres asistir?

Desde la organización del evento aseguraron que aún existen entradas disponibles a través de PuntoTicket, con precios que van desde los $11.500 hasta los $155.250. Además, existe la opción de acceder a un meet & greet con el artista mediante la compra de paquetes VIP.