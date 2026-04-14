QINTO: Cenco Malls refuerza su oferta gastronómica con nuevo espacio de restaurantes en Cenco Costanera

14 abr. 2026 - 12:55 hrs.

Cenco Malls presentó oficialmente QINTO, un proyecto que busca transformar la experiencia gastronómica en la capital. Ubicado en Cenco Costanera, este nuevo espacio se proyecta como "el universo gastronómico más grande de Latinoamérica", integrando más de 80 propuestas en una superficie de 30.000 m² dedicada a gastronomía, cultura y entretención.

En este contexto, la iniciativa apunta a consolidar al recinto como un punto de encuentro clave, combinando cocina de alto nivel, coctelería de autor y una propuesta que va más allá de lo gastronómico.

Diseño pensado para la experiencia

El proyecto destaca por su amplia variedad gastronómica, con alternativas que abarcan distintas tradiciones y estilos, desde cocina asiática hasta productos del mar y propuestas urbanas. A esto se suma una renovada apuesta arquitectónica, en donde las terrazas abiertas cumplen un rol central al transformarse en el protagonista del espacio. Diseñadas para el encuentro y la vida social, ofrecen vistas privilegiadas de la ciudad y una atmósfera dinámica.

La inauguración se realizó el 9 de abril con un evento que incluyó música en vivo y presentaciones de DJs, marcando el inicio de la propuesta.

La agenda contempla experiencias durante toda la semana, como after office, jornadas de coctelería, espectáculos artísticos y actividades familiares. Con esta propuesta, Cenco Costanera busca posicionar a QINTO como un referente en panoramas urbanos en Santiago, integrando gastronomía, cultura y entretención en un solo lugar.

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