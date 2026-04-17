Día del Cine 2026: Cinépolis activa preventa con entradas desde $2.000

17 abr. 2026 - 15:38 hrs.

Una nueva edición del Día del Cine se realizará en Chile los próximos 20, 21 y 22 de abril, instancia que permitirá acceder a funciones con precios especiales en distintas salas del país.

En este contexto, Cinépolis ofrecerá, durante estas tres jornadas, entradas desde $2.000 para salas tradicionales 2D, 3D y otros formatos estándar, mientras que los formatos especiales como IMAX, 4DX, Prime, Premium o MX4D tendrán un valor de $4.000.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cinepolitos (@cinepolitos_chile)

Día del Cine 2026

La cartelera de esta edición incluirá títulos como "Super Mario Galaxy: La Película", "El Drama" y "La Posesión de la Momia". Además, durante estas fechas también se presentará el reestreno de "El Castillo Ambulante", de Studio Ghibli, junto a otros títulos como "Hoppers: Operación Castor", "Buena Suerte, Diviértete, No Mueras" y "La Misteriosa Mirada del Flamenco", película chilena del director Diego Céspedes reconocida en Cannes.

Como parte de esta edición, quienes asistan a cualquier función durante el Día del Cine podrán ver un adelanto exclusivo de "Papi Ricky: La Película", producción que llegará a las salas durante 2026.

Los interesados en ser parte pueden adquirir sus entradas a través del sitio web, la aplicación oficial o directamente en boleterías de Cinépolis.