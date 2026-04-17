Paris Beauty by Cenco Malls reunirá marcas de maquillaje, skincare y perfumería: Hasta el 26 de abril

17 abr. 2026 - 16:59 hrs.

Hasta el 26 de abril, se llevará a cabo "Paris Beauty by Cenco Malls", una experiencia dedicada al mundo de la belleza que reunirá activaciones, asesorías y lanzamientos de maquillaje, skincare y perfumería.

Durante esos días, las plazas centrales de los recintos comerciales de Cenco Malls se transformarán en espacios especialmente habilitados para que los visitantes puedan conocer, probar productos y recibir recomendaciones de distintas marcas del rubro.

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Paris Beauty by Cenco Malls

La iniciativa se desarrollará en Cenco Alto Las Condes junto a Dior, Cenco Portal La Dehesa junto a ISDIN, Cenco Costanera junto a Blush Bar y Cenco La Florida, en donde participarán marcas como L'Oréal, Armani, Valentino, Lancôme, YSL y Ralph Lauren.

En regiones, la experiencia también estará presente en Cenco Belloto y Cenco Rancagua junto a Petrizzio, además de Cenco Temuco junto a Armani.

La propuesta busca acercar a los visitantes a las tendencias y productos que actualmente destacan en la industria de la belleza, ofreciendo espacios donde el público pueda explorar novedades y recibir orientación especializada.