'Power of You': así fue el lanzamiento de Emporio Armani que iluminó la Torre Titanium

20 abr. 2026 - 11:55 hrs.

Emporio Armani intervino por primera vez la Torre Titanium para presentar "Power of You", su nueva fragancia femenina, que llega al mercado junto a su embajadora global, Kendall Jenner.

Durante el lanzamiento, el edificio se iluminó completamente con el icónico logo del águila de la marca, convirtiéndose en un hito visual visible desde distintos puntos de la capital. "Queríamos hacer un statement especial con este lanzamiento que es mega importante", señaló Claudia Lagos, directora de lujo de L'Oréal Chile.

"Power of You"

La fragancia se caracteriza por una composición floral-gourmand que combina notas de maracuyá en la salida, flor de frangipani en el corazón y vainilla de Bourbon en el fondo. Según explicó Valeria Santis, gerenta de marketing de Armani, se trata de un espíritu "cautivador, que ilumina la habitación apenas llegas" y que responde a una "tendencia que está buscando la Generación Z y que estamos buscando absolutamente todos dentro de las fragancias".

"Power of You" ya se encuentra disponible en el país a través de Falabella, Paris y Ripley, además de tiendas especializadas como DBS Beauty Store y Preunic, junto a sus canales de venta online oficiales.