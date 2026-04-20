Día del Cine: Cinépolis tendrá entradas desde $2.000 con diversas alternativas en cartelera

20 abr. 2026 - 14:20 hrs.

El Día del Cine 2026 comienza hoy y se extenderá hasta el 22 de abril en todo el país, con tres jornadas que buscan volver a llenar las salas. Durante estos días, las principales cadenas ofrecerán una cartelera que combina estrenos y películas en exhibición, con entradas a precios rebajados.

En este contexto, Cinépolis ofrecerá, durante estas tres jornadas, entradas desde $2.000 para salas tradicionales 2D, 3D y otros formatos estándar, mientras que los formatos especiales como IMAX, 4DX, Prime, Premium o MX4D tendrán un valor de $4.000.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Meganoticias (@meganoticiascl)

¿Qué ver?

Entre los títulos que lideran la programación se encuentra Super Mario Galaxy: La Película, una de las principales apuestas familiares de la temporada, junto a El Drama, la comentada producción de A24 protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson. A eso se suma La Posesión de la Momia, que marca el regreso de Blumhouse Productions al cine de monstruos, y el reestreno de El Castillo Ambulante, clásico de Studio Ghibli que vuelve a la pantalla grande.

En paralelo, quienes asistan a cualquier función durante el evento podrán ver un adelanto de Papi Ricky: La Película, producción nacional que llegará a salas durante este año.

Las entradas ya están disponibles en Cinepolischile.cl y son válidas exclusivamente para funciones entre el 20, 21 y el 22 de abril.