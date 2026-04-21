La deportista olímpica Tania Zeng protagoniza el primer capítulo de "Hay Equipo Detrás de la Gloria"
Con el objetivo de visibilizar las historias que hay detrás del alto rendimiento en el deporte chileno, JAC, en alianza con Mega y Team Chile, lanzó el primer capítulo de la miniserie “Hay Equipo Detrás de la Gloria”, una iniciativa que busca poner en valor el camino, la disciplina y las redes de apoyo que sostienen a los deportistas.
El debut está protagonizado por la destacada deportista olímpica tenimesista, Tania Zeng, quien cuenta a Gustavo Huerta, conductor del espacio, una historia marcada por la perseverancia y la capacidad de volver a empezar. A través de una narrativa íntima, el capítulo muestra no solo su desempeño en la mesa, sino también el proceso personal que la llevó a retomar su carrera deportiva en una etapa en que muchos consideran que ya es tarde.
El primer capítulo ya está disponible en las plataformas digitales de Mega y Megadeportes.