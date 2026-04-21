La deportista olímpica Tania Zeng protagoniza el primer capítulo de 'Hay Equipo Detrás de la Gloria'

21 abr. 2026 - 11:48 hrs. | Act. 22 abr. 2026 - 14:43 hrs.

Con el objetivo de visibilizar las historias que hay detrás del alto rendimiento en el deporte chileno, JAC, en alianza con Mega y Team Chile, lanzó el primer capítulo de la miniserie “Hay Equipo Detrás de la Gloria”, una iniciativa que busca poner en valor el camino, la disciplina y las redes de apoyo que sostienen a los deportistas.

El debut está protagonizado por la destacada deportista olímpica tenimesista, Tania Zeng, quien cuenta a Gustavo Huerta, conductor del espacio, una historia marcada por la perseverancia y la capacidad de volver a empezar. A través de una narrativa íntima, el capítulo muestra no solo su desempeño en la mesa, sino también el proceso personal que la llevó a retomar su carrera deportiva en una etapa en que muchos consideran que ya es tarde.

El primer capítulo ya está disponible en las plataformas digitales de Mega y Megadeportes.